İtalya, Orta Doğu'daki krizin başından bu yana yaklaşık 2 bin 500 vatandaşını tahliye etti

İtalya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırısıyla başlayan ve İran'ın Körfez ülkelerini de kapsayan misillemeleriyle gelişen kriz dolayısıyla yaklaşık 2 bin 500 İtalyan vatandaşının bölge ülkelerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Oman Air hava yolları firmasına ait iki "charter" seferinin 249 kişiyle Umman'ın başkenti Maskat'tan Roma'ya doğru yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Bunlarla, son saatlerde Abu Dabi, Riyad ve Maskat'tan, İtalya Dışişleri Bakanlığının kolaylaştırdığı ticari uçuşlar ve özel olarak rezerve edilen seferlerle yaklaşık 2 bin 500 İtalyan ülkeye döndü." ifadesi kullanıldı.

İtalyan diplomatik temsilcilikleri vasıtasıyla ilerleyen günlerde, Abu Dabi (BAE), Dubai (BAE), Maskat (Umman), Riyad (Suudi Arabistan), Male (Maldivler) ve Kolombo'dan (Sri Lanka) İtalya'ya doğru yeni tahliye uçuşlarının da organize edileceği belirtilerek, bu uçuşlara katılmak isteyenlerin, Bakanlığın sitesinden kayıt olmaları ve yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

İtalya, bölgede hava sahasının kapanmasının ardından ilk olarak, Dubai'den kara yoluyla Maskat'a gelenlerden 127 kişiyi, 2 Mart'ta "charter" seferle Roma'ya getirmişti.

Kriz başladığında uluslararası bir öğrenci kongresi için bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan 200 İtalyan lise öğrencisi de 3 Mart'ta, Etihad Hava Yollarının "charter" seferiyle Abu Dabi'den Milano Malpensa Havalimanı'na gelmişti. Dün yine Maskat üzerinden Roma'ya başka tahliye uçuşları da yapılmıştı.

Başbakan Giorgia Meloni, dün yaptığı açıklamada, krizde önceliklerinin bölgedeki İtalyan vatandaşlarının güvenliği olduğunu belirtmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.