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Taormina'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor

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Sicilya'daki Taormina yakınlarında çıkan orman yangını, Zappulla semtindeki evleri ve kara yolunu tehdit etti. Belediye başkanı durumun trajik olduğunu söylerken, ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kısmen kontrol altına aldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusundaki Taormina kenti yakınlarında çıkan orman yangınının, şehirdeki bazı evleri tehdit ettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, adanın doğusundaki turistik Taormina kenti yakınlarındaki makilik alanda çıkan orman yangını, özellikle Zappulla semtindeki bazı binaları ve A18 kara yolu bağlantısını tehdit etmeye başladı.

Taormina Belediye Başkanı Cateno de Luca, ABD merkezli Meta şirketinin Facebook isimli sosyal medya platformundan öğlen saatlerinde paylaştığı iletisinde, "Taormina yanıyor. Zappulla bölgesindeki durum gerçekten trajik. İtfaiye helikopteri geldi. Canadair'i bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

De Luca, öğleden sonra paylaştığı bir başka iletisinde itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve çabasıyla yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti.

İtalyan itfaiyesi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taormina'daki yangına, karadan arazözlerle 3 ekibin, havadan 2 yangın söndürme uçağı ile 1 helikopterin müdahale ettiğini ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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