İtalya Milletvekili Scotto: Gazze'ye 100 Mil Uzaktayız, Sonuç Kesin Değil

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, Gazze'ye 100 deniz mili uzaklıkta olduklarını ve filonun kat ettiği çetrefilli yol göz önüne alındığında, bu sonucu çok da kesin görmediğini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılan teknelerden birinde yer alan ana muhalefet Demokratik Parti'nin (PD) milletvekili Scotto, AA muhabirine gönderdiği video mesajla filo olarak geldikleri noktayı değerlendirdi.

Scotto, Küresel Sumud Filosu'nun kat ettiği yolun önemine dikkati çekerek, "Artık Gazze'ye 100 mil uzaklıktayız. Doğrusunu söylemek gerekirse, filonun yaşadığı zorlu yolculuğu göz önünde bulundurduğumda bu sonucu hiç de kesin görmüyordum. Bir yandan gurur duyuyorum, çünkü insansız hava araçlarının saldırılarına ve yolumuza çıkarılan engellere rağmen bu kadar uzağa ulaşabildiğimiz anlamına geliyor." dedi.

Bir taraftan da öfkelendiği hususlar olduğuna işaret eden Scotto, İtalyan hükümetinin tutumunu eleştirerek, şunları kaydetti:

"Ama biraz öfke de var. Çünkü artık neredeyse vardık ve hükümetlerden, özellikle de kendi hükümetimden, o insani koridoru açmak için bir diplomatik girişim beklerdim. Ne yazık ki bu olmayacak ve ne yazık ki Filistinliler için daha fazla açlık ve acıya yol açacak."