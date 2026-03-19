İtalya, Lübnan'a yaklaşık 30 tonluk insani yardım gönderdi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yaklaşık 30 tonluk insani yardım gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin talimatı doğrultusunda, Lübnan'da artan yerinden edilmiş insan sayısı ve insani krize çözüm bulmak amacıyla İtalya ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) ortak düzenlediği insani yardım seferinin, Lübnan'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 30 ton yardım malzemesi taşıyan ve İtalya'nın Brindisi kentindeki BM İnsani Yardım Deposundan (UNHRD) hareket eden uçağın, Beyrut Havalimanı'na indiği belirtildi.

Söz konusu malzemeler arasında mutfak setleri, battaniyeler, su bidonları ve hijyen kitlerinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, bunların BM ve Lübnan makamlarıyla yakın koordinasyon içinde 1500'den fazla aileye ulaştırılmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Tajani de bu uçuşun İtalyan hükümetinin etkilenen halka verdiği destek ve Lübnan için özellikle zor bir dönemde atılmış somut bir katkı olduğunu belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, 12 Mart'ta Lübnan'a 10 milyon avro değerinde acil yardım yapacağını duyurmuştu.