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İtalya İtfaiyesi Dağcıyı Helikopterle Kurtardı

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İtalya itfaiyesi, Sicilya'da dağlık bölgedeki sarp yamaçta mahsur kalan dağcıyı helikopterle kurtardı. O anlar itfaiyenin kamerasına yansıdı.

? İtalya itfaiyesi, Sicilya'da dağlık bölgedeki sarp yamaçta mahsur kalan dağcıyı helikopterle kurtardı. O anlar itfaiyenin kamerasına yansıdı.

İtalya itfaiyesinden bugün yapılan açıklamada, tırmanış sırasında yönünü kaybederek sarp yamaçta mahsur kalan bir adamı helikopterle kurtarıdıklarını duyurdu. İtfaiye, bölgenin yayan inişi imkansız hale getirecek diklikte olduğunu, helikopterle yanaşarak dağcıya ulaştıklarını ifade etti. Dağcının sağlığının iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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