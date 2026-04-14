İtalya, İsrail ile savunma anlaşmasından çekildi

İtalya hükümeti, İsrail ile olan savunma alanındaki anlaşmayı askıya aldığını açıkladı. Başbakan Giorgia Meloni, kararın uygulanabilirliğinin sınırlı olduğunu belirtti. Bu gelişme, İsrail'in Lübnan'daki askeri faaliyetleri üzerine eleştirilerin arttığı bir dönemde meydana geldi.

İsrail'in Avrupa'daki en yakın müttefiklerinden İtalya, iki ülke arasında savunma alanında yürürlükte olan bir anlaşmayı askıya aldı. Ancak İsrail, kararın uygulamada bir etkisinin olmayacağı görüşünde. İtalya hükümeti, İsrail ile arasında yürürlükte olan ve savunma alanında iş birliğini öngören bir anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre, Verona kentinde bir etkinlikte konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Güncel durumu değerlendiren hükümet, İsrail ile olan ve otomatik şekilde uzayan savunma anlaşmasından çekilme kararı aldı" dedi.

ANSA, söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasında savunma alanındaki ortaklığın çerçevesini belirleyen bir sözleşme olduğunu belirtiyor. Giorgia Meloni ve liderliğini yaptığı sağcı hükümet, İsrail'in Avrupa'daki en yakın müttefiklerinden biri olarak görülüyor. Ancak buna rağmen, İsrail'in son haftalarda Lübnan'daki askeri faaliyetleri Roma'da rahatsızlık yaratmış ve buradan İsrail'e sert eleştiriler içeren açıklamalar yapılmıştı.

İtalya'dan İsrail'in saldırılarına karşı dayanışma

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, geçtiğimiz günlerde Lübnan'ı ziyaret etmiş ve burada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından da kabul edilmişti. Burada açıklamalarda bulunan Tajani, "Ben buraya, İsrail'in sivil halka yönelik kabul edilemez saldırılarına karşı İtalya'nın dayanışmasını göstermek için geldim" ifadelerini kullanmıştı.

ANSA, bir "Mutabakat Zaptı" olarak nitelendirilen anlaşmanın askıya alınmasının ne gibi etkileri olacağına dair, şu ana dek resmi yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

İsrail merkezli haber portalı ynet ise, İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Roma tarafından askıya alınan anlaşmanın içeriğinin somut olarak neredeyse hiçbir şey içermediğini öne sürdü. Haberde, bu sebepten dolayı İtalya'nın aldığı kararın pratikte bir etkisinin olmayacağı savunuldu.

