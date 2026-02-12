İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüştü

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştüğü bildirildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının, ABD'li X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Piantedosi'nin dün Libya'nın Bingazi kentinde Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakanlığın paylaşımında, Piantedosi ve Hafter'in, İtalya ile Libya'nın Sirenayka Bölgesi arasındaki "işbirliğinin yeniden canlandırılması ve yenilenmesi" amacıyla görüştükleri kaydedilerek, "Samimi ve verimli geçen görüşmede, terörizm ve insan kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası suç şebekelerine karşı koyma konusunda işbirliği ele alındı." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Piantedosi'nin, "Halihazırda olumlu olan işbirliğimizi daha da güçlendirme gerekliliği konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesi de bakanlığın paylaşımında yer aldı.