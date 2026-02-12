Haberler

İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve terörizm ile insan kaçakçılığına karşı mücadele konuları ele alındı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştüğü bildirildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının, ABD'li X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Piantedosi'nin dün Libya'nın Bingazi kentinde Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile bir araya geldiği belirtildi.

Bakanlığın paylaşımında, Piantedosi ve Hafter'in, İtalya ile Libya'nın Sirenayka Bölgesi arasındaki "işbirliğinin yeniden canlandırılması ve yenilenmesi" amacıyla görüştükleri kaydedilerek, "Samimi ve verimli geçen görüşmede, terörizm ve insan kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası suç şebekelerine karşı koyma konusunda işbirliği ele alındı." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Piantedosi'nin, "Halihazırda olumlu olan işbirliğimizi daha da güçlendirme gerekliliği konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesi de bakanlığın paylaşımında yer aldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır

Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı...
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır

Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı...
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

AK Partili isimden, çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti

Geride 6 çocuk bıraktı! Ünlü yıldız kansere yenik düştü