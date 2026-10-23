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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani İstanbul'da Orta Doğu geriliminin düşürülmesini istedi

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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani İstanbul'daki R4 ve E3 toplantısında Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi ve seyrüsefer özgürlüğü için birlikte çalışmak istediklerini söyledi. Tajani, enerji ve gıda güvenliğine dikkati çekerek diyalog politikasını desteklediklerini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bugün İstanbul'da bir araya gelen ülkeler olarak Orta Doğu'da gerilimi düşürmek ve seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almak için birlikte çalışmak istediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak eden Tajani, toplantının ardından İtalyan basın mensuplarına ayaküstü değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, İstanbul'daki toplantıya katılanlar olarak tansiyonun düşürülmesinden yana olduklarını belirterek, "Gerilimi düşürmek ve seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almak için birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.

Doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle dünya ekonomilerinin zor durumda olduğunu çok iyi bildiklerini dile getiren Tajani, "Sanayileşmiş ülkeler için enerji esas öneme sahip. Aynı şekilde, gıda güvenliği de önemli, gübrelerin ve tahılın Karadeniz üzerinden Afrika'ya ve diğer ülkelere taşınmasını güvence altına almak gerekiyor." diye konuştu.

Tajani, sorunların diyalogla çözülmesinden yana olduklarını vurgulayarak, "Diyalog politikasını kesinlikle destekliyoruz. Sorunun askeri açıdan çözülebileceğine inanmıyorum. Ekonomilerimiz açısından hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmak istiyorsak diyaloğu teşvik etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İran'a bu tutumunu sürdüremeyeceğini anlatmaları gerektiğini kaydeden Tajani, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde, İtalyan askerlerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki ASPİDES misyonu kapsamında görev yaptığı ve daha güneyde Atalanta misyonunun yürütüldüğü Babülmendeb Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almak için çalışmayı da destekliyoruz. Dolayısıyla İtalya, barış lehine yürütülen bu çabalarda öncü bir rol üstleniyor."

Tajani, "Avrupa ülkeleri ile Müslüman ülkeler arasında ortak bir tutum oluşturarak barış için çalışmayı sürdürmek üzere Berlin'de, Kahire'de ve ardından Roma'da yeniden bir araya gelecek." dedi.

"Bir Filistin devletinin kurulmasının önemini göz ardı edemeyiz"

İsrail hükümetinin Batı Şeria'ya tam abluka uygulama kararına da değinen Tajani, "Bu karara katılmıyoruz." dedi.

Filistin halkının kendi hayalini gerçekleştirmesini, güvenliği garanti altına alınması gereken İsrail ile barış içinde yaşamasını istediklerini dile getiren Tajani, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak Filistin halkını, özellikle de barışçıl Hristiyan köylerini hedef alarak İsrail'in güvenlik sorunu çözülemez. Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'de istikrarın sağlanması ve teröristlerin tamamen silahsızlandırılarak etkisiz hale getirilmesi gerekiyor. Bu önemli bir husus. Ancak bir Filistin devletinin kurulmasının önemini göz ardı edemeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, Batı Şeria ile Gazze yeniden birleştirilmeli ve ardından Filistin Ulusal Yönetimi güçlendirilerek İsrail'i tanıyan ve İsrail tarafından tanınan bağımsız bir devlet kurulmalı."

Tajani, İsrail ordusu tarafından Batı Şeria'da gözaltına alınan 5 İtalyan kadın aktivistin başına gelenlerin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Herhangi bir suç işlemiyorlardı. Elbette yaşananlar nedeniyle şiddet yanlısı İsrailli yerleşimcileri kınıyoruz. Biz İtalyanlar, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan 5 kadının derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde İtalya'ya geri gönderilmelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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