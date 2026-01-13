İtalya, İsviçre'deki bar yangınına ilişkin davaya müdahil olmak için başvuracak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsviçre'nin Crans- Montana Kayak Merkezi'ndeki bir barda çıkan ve 6 İtalyan vatandaşının da hayatını kaybettiği yangına yönelik yargı sürecine müdahil olma başvurusu yapacaklarını söyledi.

Tajani, yılbaşı gecesi toplam 40 kişinin öldüğü Crans-Montana'daki bar yangını, Venezuela ve İran'daki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası gündemdeki konulara dair parlamentonun üst kanadı Senato'ya hitap etti.

Bar yangınıyla alakalı sorumluların tespit edilmesini istediklerini belirten Tajani, yaşananların tam olarak açıklığa kavuşturulmasını istediklerini kaydetti.

Tajani, olayın herkesin gözü önündeki ihmalkar davranışların ışığında geliştiğini dile getirerek, "Bu nedenle, İtalya'nın dava sürecinde müdahil olmayı talep etmesi doğrudur. Çünkü bu, tüm ülkeye vurulmuş bir yaradır." dedi.

Bakan Tajani, Venezuela'da ABD'nin askeri bir operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyması sonrasında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in yönetiminde bu ülkeyle yeni bir dönem istediklerini ifade etti.

İran'daki gelişmelere de değinen Tajani, ulusal çıkarları bağlamında kendilerinden çok farklı rejimlerle de diyaloglarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Ancak diyalog, bir rejimin kendi vatandaşlarını şiddet kullanarak baskı altına almasını pasif bir şekilde kabul etmek anlamına gelmez. Özgürlük için, İran'ın kadınları ve erkekleri bugünlerde sokaklarda ve meydanlarda mücadele ediyor. Kan, acı, hapis ve muhtemelen işkenceyle çok yüksek bir bedel ödüyorlar. Bütün bunlar kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

Tajani, şöyle devam etti:

"Umarız ve her zaman koruduğumuz diyalog kapasitemiz sayesinde de İran'ın siyasi muhaliflere karşı idam cezasını uygulamasına son vermesini ve halkların kendi hükümetlerini, kendi kurumlarını ve kendi geleceklerini seçme hakkına doğru barışçıl bir geçişe başlamasını sağlayacağız."

İtalyan bakan ayrıca Gazze'deki kırılgan ateşkesin sürdüğünü ancak insani acil duruma yönelik çabalarını durdurmamaları gerektiğini vurguladı.

Tajani, uluslararası gündemdeki Grönland konusuyla alakalı da "Grönland konusuna ilişkin olarak, Danimarka'nın egemenliğine saygı çerçevesinde Avrupa Birliği ve NATO'nun ortak tutumunu desteklemek için çalışıyoruz. Cuma günü hükümet tarafından hazırlanan yeni Arktik Stratejisi'ni bu zorluklara yanıt vermek amacıyla sunacağımı şimdiden söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.