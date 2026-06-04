İtalya, Lübnan'da UNIFIL'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadı

İtalya hükümeti, Lübnan'ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan Hükümeti, Lübnan'ın güneyinde Sırp bir UNIFIL mensubunun öldürülmesini ve UNIFIL personelinin yaralanmasını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

İtalya'nın Sırbistan hükümetine taziyelerinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çatışmanın tüm taraflarına, BM personelinin güvenliğini sağlama sorumluluğunu, UNIFIL güçlerinin hiçbir şekilde saldırılara maruz bırakılmaması ve hareket özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerektiğini hatırlatıyoruz. İtalya ayrıca, İsrail ile Lübnan arasında yeniden ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyor, üstlenilen taahhütlere tam olarak uyulması ve Hizbullah'ın tüm askeri faaliyetlerine son vermesi de dahil olmak üzere, çatışmaların kalıcı biçimde sona ermesini umut ediyor."

Açıklamada İtalya hükümetinin, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yinelediği ve bölgenin barış ve istikrarı için çalışmalarını sürdürme kararlılığını teyit ettiği belirtildi.