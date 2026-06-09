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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İtalya'ya "terlik ülkesi" diyen İsrailli bakan Ben-Gvir'e tepki gösterdi Açıklaması

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İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in İtalya'ya yönelik 'terlik ülkesi' sözlerine tepki göstererek, ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve AB'den yaptırım talep ettiğini açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İtalya'ya "terlik ülkesi" demesine tepki göstererek, bu sözlerin "kabul edilemez ve yakışıksız" olduğunu belirtti.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleye dair yürüttüğü soruşturmaya dün dahil ettiği İsrailli bakan Ben-Gvir, İtalya'da tepki çekmeye devam ediyor.

Ben-Gvir'in dün akşam hakkındaki soruşturmayı öğrendikten sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunun hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'nın çizmeye benzeyen coğrafi şekline göndermede bulunarak, "Çizme ülkesi, terlik ülkesine dönüştü." ifadelerini kullanmasına Tajani'den yanıt geldi.

Tajani, bu sabah Senato'nun dışişleri ve savunma ortak komisyonundaki konuşmasında, "Ben-Gvir'in, dün İtalya hakkında söylediklerini yorumlayacak söz bulamıyorum. Bunlar kabul edilemez ifadelerdir ve aynen sahibine iade ediyoruz. Bir bakana yakışan sözler değildir. İtalya, her zaman özgürlüğü ve demokrasiyi savunmuş, İsrail'in dostu bir ülkedir. Her türlü hakaret ve karalama girişimini reddediyoruz. Ben-Gvir'in sözleri, bu kişinin siyasi ve ahlaki seviyesini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Tajani, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik olayların ardından Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Ben-Gvir'e karşı yaptırım önerisini AB Dışişleri Konseyinin gündemine taşımasını istediğini de yineledi.

Birçok ülkenin bu önerilerini olumlu karşıladığını belirten Tajani, "Bunlar arasında Fransa ve dün görüştüğüm Hollanda Dışişleri Bakanı da var. Son günlerde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de bu konuyu görüştüm. Kendisi, İsrail'i temsil etmeye layık olmayan bir bakana karşı güçlü bir mesaj verilmesinin önemine katıldığını ifade etti." dedi.

Tajani, Avrupa'da gerekli uzlaşının sağlanıp sağlanamayacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ancak bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ayrıca İtalya'nın, Avrupa'daki ortaklarıyla, Filistin'deki yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlere yönelik tedbirleri de değerlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Tajani, bu konuda Avrupa Komisyonunun önerilerini beklediklerini ifade etti.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, X'teki hesabından 19 Mayıs'ta, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntü ve sözleri, İtalya'da da tepkilere yol açmış ve İsrail'in Roma Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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