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İtalya Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını kınadı

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadığını açıkladı. Tajani, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğinin önemine vurgu yaparak, bölgede yeni bir krizin önlenmesi gerektiğini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Tajani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Tajani, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığım görüşmede, Husilerin saldırıları karşısında İtalya'nın Suudi Arabistan ile dayanışmasını bir kez daha ifade ettim ve bu saldırıları şiddetle kınadığımızı vurguladım." ifadesini kullandı.

Bölgede seyrüsefer güvenliğinin önemine dikkati çeken İtalyan Bakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kızıldeniz'de yeni bir krizin yaşanmasını önlemeliyiz. Böyle bir kriz, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birleştiğinde dünya deniz ticaret yollarını ciddi biçimde zorlayacaktır. Bu nedenle İtalya'nın deniz seyrüsefer özgürlüğünün korunması için (Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki) Aspides Misyonu da dahil olmak üzere ön saflarda yer alma kararlılığını; Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi ve İran ile ABD arasındaki diyaloğun desteklenmesi yönündeki taahhüdünü yeniden teyit ettim."

Tajani, bu taahhüt çerçevesinde Roma'da geçen hafta İsrail-Lübnan görüşmelerine ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Temmuz ayı sonunda ev sahipliği yapacağımız İsrail-Filistin İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı'na kadar uzanan somut girişimlerle hayata geçirilmektedir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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