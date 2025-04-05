İtalya'da Yeni Güvenlik Yasası Kabineyi Tasıyı İle Kabul Edildi

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, ülkede kolluk kuvvetlerine saldıranlara cezaları ve güvenlik güçlerinin yasal güvencelerini arttıran yeni güvenlik yasa tasarısını kabul etti.

Başbakan Meloni başkanlığında dün akşam toplanan bakanlar kurulu, yaklaşık 1,5 yıldır parlamento gündeminde tartışılan güvenlik yasa tasarısını yenisiyle değiştiren bir kararnameyi onayladı.

Onaylanan tasarı; güvenlik güçlerine saldıranlara yönelik cezaların arttırılması, güvenlik güçlerinin haklarının hukuki açıdan korunması, haksız ve yasa dışı şekilde işgal edilen mülklerin ivedilikle tahliye edilmesinin kolaylaştırılması, yaşlılara yapılan dolandırıcılık suçlarına ağır cezalar getirilmesi, istasyon ve metro duraklarında yankesicilik yapanlara karşı cezaların arttırılması ve hamileliğin hapis cezasından kurtulmak için bahane olarak kullanılmasının önüne geçilmesi ve kolluk kuvvetlerinin vücut kamerası kullanması gibi tedbirler öngörüyor.

Söz konusu tasarı ayrıca, demiryolu ve metro gibi ulaşım sektöründe çalışanlara karşı şiddete başvuranların ömür boyu bu tür kamu hizmetlerinden men edilmesi ve bunun dışında ülkede son yıllarda sıkça iklim aktivistlerinin yaptığı; yol ortasına oturarak araçların geçişine engel olmaya da 2 yıla kadar hapis cezası getiriyor.

Kabinenin onayladığı yeni güvenlik kararnamesinin ardından Başbakan Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bakanlar Kurulu'nda yeni güvenlik kararnamesi onaylandı. Güvenlik güçleri için daha fazla araç ve koruma, yasa dışı olarak işgal edilen mülklerin tahliyesi için daha hızlı işlemler, suç işleyenlere karşı daha sıkı önlemler sağlanacak ve vatandaşların güvenliğini korumaya yönelik birçok başka tedbir olacak. Daha güvenli bir İtalya sözü vermiştik ve bu sözü tutuyoruz. Hükümet, bu yolda kararlılıkla çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki Demokratik Partiden (PD) Francesco Boccia, yeni güvenlik yasa tasarısıyla "cezalandırıcı bir popülizmle karşı karşıya" olduklarını söyledi.

Tasarının yasalaşması için parlamentonun alt ve üst kanadında kabul edilmesi gerekiyor.

Başkentteki protestoda göstericiler ve polis karşı karşıya geldi

Bakanlar Kurulu devam ederken, güvenlik kararnamesini protesto etmek isteyen bir grup gösterici başbakanlık yakınındaki Pantheon'da bir araya geldi.

Yeni kararnameyi protesto eden göstericiler, Pantheon'dan başbakanlığa yürümek isteyince güvenlik güçleri barikat kurarak buna engel oldu.

Göstericiler yürüyüş için bastırınca, polis coplu müdahalede bulundu. Basında yer alan haberlerde, çıkan arbedede göstericilerin attığı şişeler sebebiyle 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Göstericilerin protestoları, başkentin farklı noktalarında devam etti.