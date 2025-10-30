İtalya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğince Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyonda ev sahibi Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve eşi Sinan Ülgen, Büyükelçilik Müsteşarı Tuna Yücal Modrak, Büyükelçilik Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Albay Ali Öztop, konukları kapıda karşıladı.

Resepsiyona İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Giorgio Silli, İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Antonio Conserva, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Rashad Aslanov, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Elif Okutucu, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram'ın da aralarında olduğu iş, sanat, siyaset ve diplomasi camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda iki ülke milli marşlarını Venedik'in ünlü Fenice Tiyatrosu tenorlarından Safa Korkmaz seslendirdi. Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajı da konuklarla paylaşıldı.

Büyükelçi Ülgen, resepsiyonda yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye ile İtalya arasındaki diplomatik ilişkilerin 170. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye, Akdeniz'deki komşusu İtalya ile mükemmel ilişkilere sahip, NATO'da müttefikiz, G20'de ortağız, Avrupa-Akdeniz ve Afrika'da istikrarı sağlama konusunda giderek artan bir işbirliği içindeyiz. Son yıllarda ortaklığımız yeni bir ivme kazanmıştır. Üst düzey temaslar bu enerjiyi yansıtmaktadır. Bu yılın başında Başbakan (Giorgia) Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Roma'da 4. Hükümetlerarası Zirve için ağırladı. Burada 11 anlaşma imzalandı ve bu zirve ilişkilerimiz açısından önemli bir dönüm noktası oldu." dedi.

Ülgen, iki ülke arasında savunma sanayi, ticaret ve yatırımlar, enerji, bağlantısallık ve iklim değişikliği dahil işbirliğini derinleştirebilecek geniş fırsatlar olduğunu dile getirerek, "Bugün Türkiye ve İtalya birlikte Avrupa güvenliğine önemli katkı sağlamaktadır ve belirsizlik döneminde Avro-Akdeniz bölgesinde istikrar çıpası konumundayız." dedi.

Büyükelçi Ülgen, Türkçe konuşmasında ise Roma'daki vatandaşlara seslenerek, "Roma'daki evinize hoş geldiniz. Bugün coşkuyla Cumhuriyetimizin 102. yılını idrak ediyoruz ve bu mutlu günü bize armağan eden Ulu Önder Atatürk ve tüm İstiklal Savaşı şehitlerimizi, gazilerimizi bir kere daha saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Ülgen, Roma'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'nin yüz akı ve buradaki doğal elçileri olduğunu belirterek, "İtalya ile siyasi ve ticari hedeflerimiz çok iddialı ve bunun için en çok buradaki Türklere ve sizlere öğrencilere güveniyoruz." diye konuştu.

Resepsiyon sırasında Türkiye - İtalya ilişkilerinde karşılıklı üst düzey ziyaretlerle son derece yoğun geçen son 7 ayı aktaran bir video gösterileceğini belirten Ülgen, söz konusu görüntüler için Anadolu Ajansı'na da teşekkür etti.

-Silli: "İtalya ve Türkiye derin ve kalıcı bir bağa sahiptir"

İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Giorgio Silli de konuşmasında, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İtalyan hükümetinin tebriklerini getirdiğini ifade ederek, "İtalya ve Türkiye derin ve kalıcı bir bağa sahiptir. Bu ilişki, karşılıklı saygı, en üst düzeyde bile devam eden diyalog ve ortak çıkarlar üzerine kuruludur. Avrupa ve Akdeniz arasında köprü görevi gören, yüzyıllardır kültür, ekonomi ve diplomasi yoluyla buluşup birbirlerini zenginleştiren iki ülke." dedi.

Silli, bu yıl 4. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve dolayısıyla Roma'da ağırladıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Giorgia Meloni'nin çok sayıda anlaşmaya imza attığını hatırlatarak, "Bu görüşme, stratejik ortaklığımızı yalnızca ikili olarak değil, aynı zamanda NATO, G20 ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler çerçevesinde de daha da güçlendirme yönündeki ortak arzu teyit etti." ifadesini kullandı.

Silli, son 4 yılda ikili ticaret hacimlerinin ikiye katlanarak 30 milyar avro seviyelerine geldiğini belirterek, "İtalya ve Türkiye, Ukrayna'dan geniş Akdeniz'e, Afrika'dan Kafkasya'ya uzanan birçok kritik bölgedeki gelişmeler konusunda ortak bir sorumluluğa sahiptir. Bu bağlamlarda Roma ve Ankara arasındaki diyalog, bölgesel istikrar, güvenlik ve refah için ve uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı temelinde kalıcı siyasi çözümler geliştirmek için hayati önemdedir." dedi.

Konuşmaların ardından Türk caz sanatçısı Selen Beytekin ve İtalyan bandosu konser verdi.

Beytekin'in caz konseri ve Türk Tenor Korkmaz'ın milli marşlardaki performansı davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinden ikram edildi.