İtalya'da gençlere yönelik büyük operasyon: 539 gözaltı

İtalya'da güvenlik güçleri, çeteleşen ve suça karışan gençlere yönelik birçok kentte eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, 47'si reşit olmayan toplam 539 kişiyi gözaltına aldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, güvenlik güçleri 44 kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çeteleşen ve suça karışan gençlere yönelik operasyonlarda, 47'si reşit olmayan 539 kişi gözaltına alındı.

Polis, 1182 mülkte yapılan aramalarda, toplam 703 kilogram uyuşturucu, 307 bin avro, 49 ateşli silah ile 87 kesici alet ele geçirdi.

Operasyonda, altın kolyeler ve cep telefonları dahil çalıntı olduğundan şüphelenilen eşyalara da el konuldu.

Operasyon kapsamında nefret ve şiddeti teşvik eden 973 sosyal medya profili belirlenirken, hesaplardan 2'si olası engelleme kararı için adli makamlara bildirildi.