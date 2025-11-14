Haberler

İtalya'da Öğrencilerden Meloni Hükümetine Protesto

Güncelleme:
İtalya'da on binlerce öğrenci, Başbakan Giorgia Meloni'nin eğitim politikalarını ve İsrail'e destek vermesini protesto için birçok şehirde meydanlarda toplandı. 'No Meloni Day' adıyla düzenlenen gösterilerde öğrenciler, hükümetin eğitim bütçesini eleştirerek sokaklara çıktı.

İtalya'da on binlerce öğrenci, birçok kentte meydanlara inerek, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin eğitim politikalarını ve İsrail'e destek vermesini protesto etti.

Ülkenin başkenti Roma başta olmak üzere Milano, Torino, Napoli, Cenova ve Bologna gibi birçok kentte lise ve üniversite öğrencileri, "No Meloni Day (Meloni'ye Hayır Günü)" çağrısıyla gösteri düzenledi.

Milano'da toplanan yaklaşık 2 bin gösterici, kentin Duomo Katedrali gibi simge yapılarının yanından geçilen yürüyüşte, Meloni hükümetinin eğitim politikalarına ve 2026 yılı bütçesinde savunma harcamalarına eğitimden daha çok pay ayırmasına tepki gösterdi.

Gösteride öğrenciler, Filistin bayrağı renklerinde meşaleler yakarken, "Okullar soykırıma karşı", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıyarak hem İsrail'i hem de Meloni hükümetinin bu ülkeye destek vermesini protesto etti.

Çok sayıda Filistin bayrağının açıldığı yürüyüşte, "Faşist, terörist devlet İsrail" sloganları atıldı.

Başkent Roma'da ise bir grup öğrenci, yaptıkları gösteride, Eğitim Bakanlığının önüne kırmızı boyalar döktü.

Ülkenin diğer kentlerinde de yapılan yürüyüşlerde, Meloni hükümeti, İsrail'in suç ortağı olmakla suçlandı ve protesto edildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, Torino ve Bologna'daki gösterilerde öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve arbede yaşandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
