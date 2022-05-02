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İtalya'da Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi

AA - Barış Seçkin - Güncel
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İtalya'da Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

İtalya'daki Müslümanlar, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle son iki yıldır kısıtlı imkanlarla eda ettikleri bayram namazlarını, bu yıl herhangi bir kısıtlayıcı tedbir olmadan kıldı.

Başkent Roma'daki Büyük Cami ve Milano'daki Mariam Cami başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinde Müslümanlar sabah saatlerinde bayram namazını camilerde ve açık alanlarda kıldı.

İtalya'da ağırlıklı olarak kuzeydeki Milano, Modena, Como, Imperia ve Venedik kentlerinde yaşayan Türk vatandaşları da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerindeki bayram namazına büyük ilgi gösterdi.

Müslümanlar, bayram namazını eda ettikten sonra bayramlaştı.

DİTİB Milano Din Görevlisi Yusuf Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milano'daki bayram namazı öncesindeki vaazında, ramazanın kazandırdıklarına, gurbette bayram kutlamanın ve yetim, garibana zekat vermenin önemine değindiklerini, Türkiye ve dünya Müslümanları için dua ettiklerini söyledi.

AA / Barış Seçkin - Güncel

Ramazan Bayramı, Milano, Bayram, İtalya, Güncel, Haberler

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