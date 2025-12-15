Haberler

İtalya'da hakkında sınır dışı edilme süreci başlatılan Filistin destekçisi Mısırlı imam serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Torino İstinaf Mahkemesi, Filistin'e destek gösterisi sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle kamu güvenliğine tehdit oluşturduğuna dair sınır dışı edilme süreci başlatılan Mısırlı imam Muhammed Şahin'in serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, Şahin'in sözlerinin kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmadığına hükmetti.

İtalya'da Torino İstinaf Mahkemesi, Filistin'e destek gösterisinde sarf ettiği sözlerden ötürü kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında sınır dışı edilme süreci başlatılan Mısırlı imam Muhammed Şahin'in serbest bırakılmasına karar verdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino kentinde imamlık yapan 47 yaşındaki Şahin'in, 9 Ekim'deki Filistin'e destek gösterisi sırasında 7 Ekim 2023'te yaşananların "bir ihlal ya da şiddet olmadığını" söylemesi sebebiyle yürütülen hakkındaki sınır dışı edilme süreci durduruldu.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi tarafından hakkında kamu güvenliğine risk oluşturduğu gerekçesiyle hakkında "sınır dışı" edilme süreci başlatılan ve 24 Kasım'dan bu yana Sicilya Adası'ndaki Caltanissetta'daki göçmen geri gönderme merkezinde tutulan Şahin'in, avukatları aracılığıyla Torino İstinaf Mahkemesine yaptığı itiraz kabul edildi.

İstinaf mahkemesi, Şahin'in sözlerinin, hakkındaki sınır dışı edilme kararının gerekçesi olan kamu güvenliğine tehdit oluşturmayı içermediği yönündeki savunma tarafının itirazını kabul ederek, Mısırlı imamın tutulduğu geri gönderme merkezinden salıverilmesine hükmetti.

Başbakan Giorgia Meloni'nin sağ koalisyon hükümetini oluşturan sağ partiler, Torino Mahkemesinin Şahin'in serbest bırakılması kararı vermesini sert şekilde eleştirdi. İktidar partileri, mahkemenin bu kararının "siyasi" ve "utanç verici" olduğunu savundu.

Bir süredir Şahin'in söylediklerinin suç teşkil etmediği ve kendisinin Mısır'a geri gönderilmemesi konusunda kampanya yapan muhalefetteki sol partiler, bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ise Torino İstinaf Mahkemesinin bu kararını memnuniyetle karşıladı.

Başkent Roma'da da 13 Aralık'ta yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde, birçok gösterici Şahin'in serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
title