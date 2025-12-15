İtalya'da hakkında sınır dışı edilme süreci başlatılan Filistin destekçisi Mısırlı imam serbest bırakıldı

İtalya'da Torino İstinaf Mahkemesi, Filistin'e destek gösterisinde sarf ettiği sözlerden ötürü kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında sınır dışı edilme süreci başlatılan Mısırlı imam Muhammed Şahin'in serbest bırakılmasına karar verdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Torino kentinde imamlık yapan 47 yaşındaki Şahin'in, 9 Ekim'deki Filistin'e destek gösterisi sırasında 7 Ekim 2023'te yaşananların "bir ihlal ya da şiddet olmadığını" söylemesi sebebiyle yürütülen hakkındaki sınır dışı edilme süreci durduruldu.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi tarafından hakkında kamu güvenliğine risk oluşturduğu gerekçesiyle hakkında "sınır dışı" edilme süreci başlatılan ve 24 Kasım'dan bu yana Sicilya Adası'ndaki Caltanissetta'daki göçmen geri gönderme merkezinde tutulan Şahin'in, avukatları aracılığıyla Torino İstinaf Mahkemesine yaptığı itiraz kabul edildi.

İstinaf mahkemesi, Şahin'in sözlerinin, hakkındaki sınır dışı edilme kararının gerekçesi olan kamu güvenliğine tehdit oluşturmayı içermediği yönündeki savunma tarafının itirazını kabul ederek, Mısırlı imamın tutulduğu geri gönderme merkezinden salıverilmesine hükmetti.

Başbakan Giorgia Meloni'nin sağ koalisyon hükümetini oluşturan sağ partiler, Torino Mahkemesinin Şahin'in serbest bırakılması kararı vermesini sert şekilde eleştirdi. İktidar partileri, mahkemenin bu kararının "siyasi" ve "utanç verici" olduğunu savundu.

Bir süredir Şahin'in söylediklerinin suç teşkil etmediği ve kendisinin Mısır'a geri gönderilmemesi konusunda kampanya yapan muhalefetteki sol partiler, bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ise Torino İstinaf Mahkemesinin bu kararını memnuniyetle karşıladı.

Başkent Roma'da da 13 Aralık'ta yapılan Filistin'e destek yürüyüşünde, birçok gösterici Şahin'in serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.