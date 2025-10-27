Haberler

İtalya'da Faşist Selamlarla Mussolini'yi Anma Töreni

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da ultra aşırı sağcı gruplar, Benito Mussolini'nin iktidara gelişi yıl dönümünde faşist selam vererek anma etkinliği düzenledi. Etkinlik, tartışmalara yol açtı ve muhalefetten kınama geldi.

İtalya'da ultra aşırı sağcılar, diktatör Benito Mussolini'nin Ekim 1922'de "Kara Gömlekliler" isimli grupla Roma'ya yürüyerek iktidarı ele geçirmesinin yıl dönümünü "faşist selamı" vererek andı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, aralarında ultra aşırı sağcı Forza Nuova grubunun üyelerinin de olduğu yaklaşık bin kişilik grup, Mussolini'nin mezarının bulunduğu Predappio kasabasında faşist liderin "Roma'ya Yürüyüş"ünü anmak için toplandı.

Ülkede, "Duce" unvanıyla anılan faşist liderin mezarına yürüyen gruptan bazıları, tören sırasında "Roma selamı", "Nazi selamı" ya da "faşist selamı" olarak da bilinen; sağ kolun sağ el açık ve avuç içi aşağı bakacak biçimde öne doğru uzatılmasıyla verilen selamlamadan yaptı. Çoğunluğu siyah renkte giyinen gruptakiler, selamlama sırasında "burada" diye bağırdı.

Mussolini'nin mezarı önündeki anmayı tertipleyen, faşist liderin aile üyeleri, Forza Nuova'nın bu anmaya katılmasına tepki gösterdi. Benito Mussolini'nin torununun torunu Orsola Mussolini, basına yaptığı açıklamada, ismini vermeden eleştirdiği Forza Nuova'nın anmaya gelmesinin kendilerini görünür kılma amacı taşıdığını, kendilerinin ise burada sadece dua etmek için toplandıklarını ifade etti.

Ana muhalefetteki merkez soldan Demokratik Partinin (PD) Bologna Milletvekili Andrea de Maria, "faşist selamı" verilen etkinliği kınayarak, "Bu yıl da Predappio'da, Roma'ya Yürüyüş'ü yücelten bir gösteriye tanık olduk, üstelik faşist selamlarla. Bu sahneler öfke ve üzüntü yaratıyor. İtalya'da faşizm övgüsü bir suçtur. Faşizm övgüsünün her türü, yürürlükteki yasalara göre cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu

3 haftadır topa tutuluyordu! Küllerinden yeniden doğdu
Tarihi El Clasico Real Madrid'in

1 penaltı, 3 gol iptal! İşte tarihi El Clasico'da kazanan
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı

Kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Fenerbahçe maçı öncesi şok
Acun Ilıcalı'nın 2 takımı da hedefe doğru ilerliyor

Fenerbahçe'den ayrılmak ona yaradı! Takımları dur durak bilmiyor
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.