İtalya'da Faşist Selamlarla Mussolini'yi Anma Töreni

İtalya'da ultra aşırı sağcılar, diktatör Benito Mussolini'nin Ekim 1922'de "Kara Gömlekliler" isimli grupla Roma'ya yürüyerek iktidarı ele geçirmesinin yıl dönümünü "faşist selamı" vererek andı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, aralarında ultra aşırı sağcı Forza Nuova grubunun üyelerinin de olduğu yaklaşık bin kişilik grup, Mussolini'nin mezarının bulunduğu Predappio kasabasında faşist liderin "Roma'ya Yürüyüş"ünü anmak için toplandı.

Ülkede, "Duce" unvanıyla anılan faşist liderin mezarına yürüyen gruptan bazıları, tören sırasında "Roma selamı", "Nazi selamı" ya da "faşist selamı" olarak da bilinen; sağ kolun sağ el açık ve avuç içi aşağı bakacak biçimde öne doğru uzatılmasıyla verilen selamlamadan yaptı. Çoğunluğu siyah renkte giyinen gruptakiler, selamlama sırasında "burada" diye bağırdı.

Mussolini'nin mezarı önündeki anmayı tertipleyen, faşist liderin aile üyeleri, Forza Nuova'nın bu anmaya katılmasına tepki gösterdi. Benito Mussolini'nin torununun torunu Orsola Mussolini, basına yaptığı açıklamada, ismini vermeden eleştirdiği Forza Nuova'nın anmaya gelmesinin kendilerini görünür kılma amacı taşıdığını, kendilerinin ise burada sadece dua etmek için toplandıklarını ifade etti.

Ana muhalefetteki merkez soldan Demokratik Partinin (PD) Bologna Milletvekili Andrea de Maria, "faşist selamı" verilen etkinliği kınayarak, "Bu yıl da Predappio'da, Roma'ya Yürüyüş'ü yücelten bir gösteriye tanık olduk, üstelik faşist selamlarla. Bu sahneler öfke ve üzüntü yaratıyor. İtalya'da faşizm övgüsü bir suçtur. Faşizm övgüsünün her türü, yürürlükteki yasalara göre cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.