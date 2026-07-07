İtalya'da Rusya yararına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı

İtalya'da para karşılığında bazı gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığı şüphesiyle, biri eski İtalyan istihbarat mensubu 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan Jandarmasından (Carabinieri) yapılan yazılı açıklamada, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2025'te başlattığı soruşturma çerçevesinde İtalyan jandarmasının özel operasyon biriminin (ROS), casusluk şüphesiyle bir operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin "açıklanması yasaklanmış bilgilere yönelik casusluk", "açıklanması yasaklanmış bilgilerin ifşası" ve "bilgisayarlara veya bilgi sistemlerine yetkisiz erişim" suçlarından sorumlu tutulduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlardan birinin 59 yaşında İtalya istihbarat teşkilatının eski bir mensubu ve eski jandarma astsubayı olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu şüphelinin, İtalya'da diplomatik dokunulmazlıkla görev yaptığı belirtilen Rus istihbarat servislerinin bir ajanı olduğu öne sürülen kişi adına para karşılığında casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelinin, aralarında halen görevde bulunan 4 askerin de bulunduğu bilgi kaynakları aracılığıyla bazı gizli bilgilere eriştiği aktarılırken, gözaltına alınan bu 2 kişi dışında, 4 askerin de aralarında olduğu 5 kişinin daha soruşturma altında olduğu bildirildi.

Bu arada, İtalyan jandarması, casusluk şüphesiyle yapılan operasyon ve şüphelilerin görüşmelerine dair bazı görüntüleri de basınla paylaştı.

Crosetto: "İtalyan devleti, Rusya'nın bize karşı gerçek tutumunu herkese açıkça ortaya koyuyor"

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da Roma Cumhuriyet Başsavcılığının casusluk soruşturmasında 2 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, istihbarat teşkilatı ve Carabinieri Özel Operasyonlar Biriminin (ROS) çalışmaları sayesinde bugün İtalyan devleti, Rusya'nın bize karşı gerçek tutumunu herkese açıkça ortaya koyuyor. Ortaya çıkan gerçekler, kurumlarımızı, ittifaklarımızı ve ulusal güvenliğimizi zayıflatmayı amaçlayan, her gün süren bir hibrit çatışmayı, sürekli devam eden örtülü bir savaşı gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

Crosetto paylaşımında, bu soruşturmayla ortaya çıkarılanın devasa bir buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, dış düşmanların yanı sıra, para, güç ya da kişisel çıkar uğruna kendi ülkesini satmaya hazır içerdeki hainlerin olduğu bir hibrit savaştır. Devlet, bugün bunlardan bazılarına darbe vurmuştur, ancak bu mücadele kesintisiz ve aralıksız devam etmektedir. Bu tehdide karşı mücadele eden herkese teşekkürler."