İtalya'da farklı noktalarda çığ düşmesi sonucu 4 kişi öldü

İtalya'nın kuzeyinde Alp Dağları'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu 4 kişi can verdi. Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan ülkede üç ayrı çığ olayı yaşandı ve son üç günde ölenlerin sayısı 6'ya ulaştı.

İtalya'nın kuzeyinde Alp Dağları'nın farklı noktalarında çığ düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya başlayan İtalya'da üç farklı yerdeki çığ felaketi can kayıplarına yol açtı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Trentino bölgesinde Bellamonte mevkisinde düşen çığda 4 kişilik dağcı ekibinden 1 kişi çığ altında kalarak can verdi.

Bir diğer çığ düşme olayı ise öğleden sonra Punta Rocca-Marmolada mevkisinde yaşanırken, burada da 1 dağcı hayatını kaybetti.

Ülkede gün içerisindeki üçüncü çığ olayı ise yine kuzeydeki bölgelerden Lombardiya içinde kalan Sondrio vilayetine bağlı Valtelline'de meydana geldi.

İtalyan itfaiyesi, Valtelline beldesine bağlı Meriggio mevkisinde çığdan etkilenen 3 kişiden 2'sinin öldüğünü, 1 kişinin yaralı kurtulduğunu açıkladı.

Böylece, ülkede son 3 günde çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Alp Dağları'nın Solda mevkisinde 5 Şubat'ta düşen çığ nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.

