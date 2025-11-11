İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella: Nükleer Silahların Kullanımına İlişkin Atıflar Kabul Edilemez

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, kitle imha ve nükleer silahların kullanımına yönelik yapılan atıfların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Mattarella, Birleşmiş Milletler'in (BM), Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde yaptığı konuşmada, 1945 yılının dünyasını yansıtan BM karar alma mekanizmalarının tamamına, özellikle de BM Güvenlik Konseyi'ne ilişkin daha geniş bir değerlendirme yapılmasını gerektiğini belirtti.

BM'nin uluslararası barışın garantörü olma görevini ancak üye devletlerin desteğiyle yerine getirebileceğini ifade eden Mattarella, "BM, bazı limitlere rağmen, olağanüstü ve yeri doldurulamaz bir barış ve istikrar aracı olmaya devam ediyor ve zayıflatılması sorumsuzluk olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Mattarella, nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme alanındaki mevcut küresel çerçevenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Mattarella, isim vermeden uluslararası gündemde son zamanlarda dile getirilen nükleer silah kullanımına dair söylemlere de değinerek, "Tarihi bir dönemde, kitle imha silahlarının kullanılmasına yönelik kabul edilemez imalara tanıklık ediyoruz. Silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önlenmesiyle ilgili yapıyı yıkmak yerine güçlendirmek gerekiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim'de Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 5 Kasım'da ülkesinin güvenlik konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatını vermişti.