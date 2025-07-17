İsrail'in Gazze'de Katolik kilisesini vurmasına Meloni'den sert tepki

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Latin Kilisesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kadının öldüğü, 6 kişinin ağır şekilde yaralandığını belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kutsal Aile Kilisesi'ni de vurdu. İsrail'in aylardır sivil halka yönelik saldırıları kabul edilemez. Hiçbir askeri eylem böyle bir tavrı haklı çıkaramaz" dedi.

Saldırıda, kilise rahibi Peder Gabriele Romanelli'nin de bacağından hafif şekilde yaralandığın bildirildi.

YARDIM ALMAK İSTEYEN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Öte yandan; İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in hedefinde bu kez yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.