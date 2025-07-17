İsrail'in Gazze'de Katolik kilisesini vurmasına Meloni'den sert tepki

İsrail'in Gazze'de Katolik kilisesini vurmasına Meloni'den sert tepki
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İsrail'in Gazze'de Katolik kilisesini vurmasına Meloni'den sert tepki
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Gazze'deki Latin Kilisesi, İsrail ordusunun hava saldırısında vuruldu. İtalya Başbakanı Meloni, İsrail'e tepki göstererek "Sivillere yönelik bu saldırılar kabul edilemez" dedi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Latin Kilisesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kadının öldüğü, 6 kişinin ağır şekilde yaralandığını belirtildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kutsal Aile Kilisesi'ni de vurdu. İsrail'in aylardır sivil halka yönelik saldırıları kabul edilemez. Hiçbir askeri eylem böyle bir tavrı haklı çıkaramaz" dedi.

Saldırıda, kilise rahibi Peder Gabriele Romanelli'nin de bacağından hafif şekilde yaralandığın bildirildi.

İsrail'in Gazze'de Katolik kilisesini vurmasına Meloni'den sert tepki

YARDIM ALMAK İSTEYEN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Öte yandan; İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in hedefinde bu kez yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

İtalya Başbakanı Meloni: İsrail Gazze'de Katolik kilisesini vurdu, sivillere yönelik saldırı kabul edilemez.

İtalya Başbakanı Meloni: İsrail Gazze'de Katolik kilisesini vurdu, sivillere yönelik saldırı kabul edilemez.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

keşke herkes senin gibi davransa Türkiye'deki çoğu erkekten daha erkeksin

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Haber Yorumlarıslevin:

Senden daha erkek olduğu kesin. Bizimkilerin söyleyemediği ne söylüyor. Önemli olan aöylem değil icraat. Birleşmiş milletler barış gücünün İsraile müdahalesi şart oldu diyor.mu. Hepsi anca laf. Bizimkilerde dahil. Süreci lafla geçiştirip İsrailin önünü açıyorlar. Kimsenin maçası yemiyor İsraile askeri müdahale demeye. Arkasında Amerika ve Avrupa Birliği var biliyorlar. O yüzden bu terörist devlet bu kadar rahat hareket edebiliyor

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

22 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP'nin "ACİZLİĞİ"... ve "İHANETİ"... Ocak-2024'te Filistin'de öldürülen Müslümanların sayısı 20,000'i geçmiş olmasına rağmen RECEP 2-Mayıs-2024'e kadar İSRAİL'Lİ KATİLLERLE TİCARETE devam etti, İSRAİL'Lİ KATİLLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA devam etti... ve Yemen'deki KAHRAMAN HUSİLERİN ve İRAN'ın yaptıkları "RECEP" in YÜZÜNDEKİ MASKEYİ düşürmüştür... Suriye'yi de (AMERİKA'YLA BİRLİKTE) bu hale getiren RECEP'tir (İNTERNETE YAZIN : Suriye - Eğit ~ Donat Projesi 2015)

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