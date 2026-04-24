İtalya Başbakanı Meloni: "ABD ile İspanya arasında NATO konusunda yaşanan gerilimi olumlu bulmuyorum"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ile İspanya arasında NATO konusunda yaşanan gerilimi olumlu bulmadığını, Atlantik İttifakının Avrupa ayağının güçlendirilmesi için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Meloni, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) gayriresmi nitelikli Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından beraberindeki İtalyan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

NATO'daki iki müttefik ABD ile İspanya arasında yükselen tansiyona ilişkin Meloni, "ABD ile İspanya arasında NATO konusunda yaşanan gerilimi olumlu bulmuyorum. NATO'yu güçlendirmek, İttifakın Avrupa ayağını güçlendirmek için çalışmalıyız. Tamamlayıcı olması gereken bir Avrupa ayağı olmalı." dedi.

İran'da savaşın uzaması halinde AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'nı askıya alma teklifi konusunda Almanya ile uzlaşma şansının olduğunu dile getiren Meloni, "Almanlar bile durumun ne kadar zor olduğunu ve karşılaştığımız zorlukları anlıyor." diye konuştu.

Meloni ayrıca, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu sert sözlerle eleştirmesini "kabul edilemez" bulduğu için ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki gerilimin ve konuşup konuşmadıklarının sorulması üzerine, Trump'tan haber almadığını, bununla beraber ABD ile ilişkilerin halen sağlam olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 gibi çok taraflı zirvelere katılımıyla alakalı bir soruya da Meloni, içinde bulundukları anın ona doğru adımlar atmaları gereken bir an olmadığı ve gerilimleri düşürmenin Moskova'nın atacağı adımlara bağlı olduğu yanıtını verdi.

"İsrail-Lübnan sınırında uluslararası bir varlık gerekli"

İtalya Başbakanı, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) geleceğine değinerek, İsrail-Lübnan sınırında uluslararası bir gücün varlığının sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bu konuyu Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile de görüştüğünü dile getiren Meloni, "İsrail ve Lübnan sınırında uluslararası bir varlık gerekli. İtalya'nın rolü fark yaratabilir. Yasal bir çerçeve bulmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve bazı NATO müttefikleri arasındaki gerilim

ABD Savunma Bakanlığına ait iç yazışmalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları desteklemeyen NATO ülkelerini "zor müttefikler" olarak tanımladığı, bunları cezalandırmak için bazı seçeneklerin sunulduğu iddia edilmişti.

İspanya'nın NATO ittifakından çıkarılması ve ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasını tanıyan pozisyonundan vazgeçilmesi gibi seçeneklerin de burada yazıldığı ileri sürülmüştü.