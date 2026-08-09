Haberler

Sicilya'da 2 bin yıllık Roma gemisi enkazı bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında, yaklaşık 46 metre derinlikte Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve içinde yüzlerce korunmuş amfora bulunan 2 bin yıllık bir gemi enkazı keşfedildi. Kültür Bakanı, bunu son yılların en önemli su altı arkeolojik keşiflerinden biri olarak nitelendirdi.

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında 2 bin yıldan eski ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir geminin enkazı bulundu.

BBC'nin haberine göre, balıkçılardan gelen ihbar üzerine İtalyan polisinin bünyesinde çalışan uzman dalgıçlar, Sicilya açıklarında keşif görevine çıktı.

Dalgıçlar, yaklaşık 46 metre derinlikte, Roma döneminden kaldığı düşünülen geminin enkazına rastladı.

Uzunluğu 21 metre, genişliği 6 metre olan geminin içinde, gıdaların taşındığı amforalardan yüzlercesi iyi korunmuş halde bulundu.

İtalya Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, enkazın milattan önce 2. veya 1. yüzyıla ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Kültür Bakanı Alessandro Giuli, enkazı "son yılların en önemli su altı arkeolojik keşiflerinden biri" diye nitelendirdi.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı

Cumhurbaşkanına tehditler savurmuştu: Ekipler gerekeni yaptı

Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı

Dakikalar sonra gerçek anlaşıldı
Demirtaş'tan TBMM'ye tarihi mesaj: Bu süreç al ver süreci değil

Yarın gelecek yasa öncesi... Demirtaş'ın mektubu Meclis'te okundu
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi
Porsuk Çayı kenarında dehşet: Telefonla konuşan adamı suya itti

Kentin kalbini kabus noktası yaptı: Geleni geçeni suya atıyor

Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı

Atılan imzalar uykularını fena kaçırdı: İsrail hükümetine acil çağrı