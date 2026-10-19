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İsviçreli Bakan Cassis, Kolombiyalı mevkidaşıyla Bern'de ticaret ve yatırımı görüştü

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İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, başkent Bern'de Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar'ı ağırlayarak ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede ticaret, yatırım, bilim ve inovasyon ile İsviçre'nin deprem sonrası Kolombiya'ya desteği ve bölgedeki güvenlik durumu konuşuldu.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Kolombiya Dışişleri Bakanı Omar Bula Escobar ile başkent Bern'de ikili ilişkileri görüştü.

Cassis, Kolombiyalı mevkidaşı Escobar ile yaptığı görüşmeye ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Escobar'ı Bern'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cassis, "İkili ilişkilerimizi, özellikle ticaret, yatırım, bilim ve inovasyon alanlarında güçlendirmenin yollarının yanı sıra İsviçre'nin ağustostaki depremin ardından Kolombiya'ya sağladığı desteği ele aldık." ifadelerini kullandı.

Cassis, Kolombiya ve bölgedeki güvenlik durumunu da ele aldıklarının altını çizerek, İsviçre'nin, Kolombiya'da kalıcı barış ve istikrar için kararlı bir ortak olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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