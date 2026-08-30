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İsviçre'de At Yarışı Pistine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 5 Yaralı

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İsviçre'nin Aargau kantonundaki Schachen'de at yarışı pistinde düzenlenen etkinlikte silahlı saldırı oldu. 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Faillerin kimliği ve sayısı henüz bilinmiyor; polis geniş çaplı operasyon başlattı.

İsviçre'de Aargau Kantonu Emniyet Müdürü Michael Leupold, Schachen bölgesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin henüz bilinmediğini söyledi.

İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDA'nın haberine göre, Leupold, Aarau kentindeki Schachen'de bulunan at yarışı pistinde bu gece düzenlenen etkinlik sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısında konuştu.

Olaya ilişkin spekülasyonları önlemek istediklerini vurgulayan Leupold, "Maalesef failleri henüz bilmiyoruz. Faillerin sayısı da net değil." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının iki fail gördüklerini aktardığını dile getiren Leupold, durumun da hala netlik kazanmadığına işaret etti.

Leupold, saldırıda öldürülen kadın ve yaralanan 5 kişinin tamamen "tesadüfi kurbanlar" olduğunu belirtti.

İsviçre polisinin, olaya ilişkin geniş çaplı operasyonu devam ediyor.

Saldırıda 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı

Aargau kanton polisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Aarau kentindeki Schachen'de bulunan at yarışı pistinde bu gece düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırının meydana geldiği belirtilmişti.

Saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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