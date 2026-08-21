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İsviçre'de yangın: 8 yaralı, 5 kayıp

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- Polis, binada bulunan 5 kişiye ulaşılamadığını belirtti

İsviçre'nin doğusundaki Graubünden kantonunun Thusis bölgesinde bir binada çıkan yangında 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kanton polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Thusis'teki yanan binadan 14 kişinin çıkmayı başardığı, yaralıların olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Chur, Thusis, Ilanz ve Zürih'teki hastanelere götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yangında binada bulunan 5 kişiye ulaşılamadığı ve 2'si ağır 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İlk bulguların, yangının binanın ikinci katında başladığını gösterdiği ifade edilen açıklamada, restoran ve dairelerin bulunduğu binadaki merdiven boşluğunun çökmesinin ardından itfaiyecilerin çatıyı kesmek için bir vinç kullanmak zorunda kaldıkları aktarıldı.

Açıklamada, yaklaşık 100 itfaiyecinin katıldığı operasyonun sabaha kadar sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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