İsviçre'den İsrail'in Han Yunus'taki Hastane Saldırısına Sert Kınama
İsviçre, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi, uluslararası kamuoyunda büyük bir endişe yarattı. İsviçre, sivil can kaybının önlenmesi ve insani yardımların yapılması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel