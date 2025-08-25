İsviçre'den İsrail'in Han Yunus'taki Hastane Saldırısına Sert Kınama

İsviçre, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi, uluslararası kamuoyunda büyük bir endişe yarattı. İsviçre, sivil can kaybının önlenmesi ve insani yardımların yapılması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

İsviçre : İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
