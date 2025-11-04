Haberler

İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi, 2017'de "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açanların cezasını onadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'de 8 yıl önce düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ve "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açan terör örgütü yandaşlarının para cezaları, İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi tarafından onandı.

İsviçre'de 8 yıl önce düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ve "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açan terör örgütü yandaşlarının para cezaları, İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi tarafından onandı.

İsviçre kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre Federal Yüksek Mahkeme, 2017'de "Erdoğan'ı öldürün" pankartını taşıyanlara geçen yıl Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi tarafından verilen para cezasını onadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren terör örgütü yandaşları, Bern Kantonu Yüksek Mahkemesince "kamuya açık şekilde suça veya şiddete teşvikten" suçlu bulunarak 3 bin 600 İsviçre frangına kadar para cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz davasına bakan Federal Yüksek Mahkemeye göre, Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi, kamuoyunu suça teşvik suçunun yasal tanımını doğru şekilde uyguladı.

Federal Yüksek Mahkeme kararında, bahse konu pankartın ifade ve toplanma özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunun açık bir şekilde "kamuya açık şekilde suça ve şiddete teşvik" anlamına geldiği vurgulandı.

Kararda, pankarttaki "öldür" ifadesinin açık biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir öldürme çağrısı olduğu ve mecazi anlamda yorumlanamayacağı belirtildi.

Mahkeme, söz konusu pankarttaki resim ve metin objektif olarak değerlendirildiğinde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı öldürmek için açık ve acil bir çağrı olarak anlaşılabileceğini belirterek, pankartın kışkırtıcı bir ifade veya sert eleştiri sınırını aştığına hükmetti.

Bern Kantonu Yüksek Mahkemesi, İsviçre'de 8 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren ve "Erdoğan'ı öldürün" pankartını açanlara yönelik alt mahkemenin beraat kararını Mart 2024'te bozarak, sanıklara para cezası vermişti.

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart

25 Mart 2017'de düzenlenen mitingde İsviçre'deki sol gruplar yer almış, mitinge terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'ye ait paçavraları taşıyan terör örgütü yandaşları da katılmıştı.

Siyah fon üzerine hazırlanan pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.