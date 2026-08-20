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İsviçre, El Nino hava olayıyla birlikte kuraklığın daha sık yaşanabileceğini bildirdi

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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, yaz dönemi kuraklıklarının daha sık yaşandığını ve hava sıcaklığına neden olan El Nino ile birlikte bu tür olayların daha da sıklaşabileceğini bildirdi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, yaz dönemi kuraklıklarının daha sık yaşandığını ve hava sıcaklığına neden olan El Nino ile birlikte bu tür olayların daha da sıklaşabileceğini bildirdi.

Parmelin, İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'ye değerlendirmelerde bulundu.

Olağanüstü bir yaz mevsimi geçirdiklerini söyleyen Parmelin, iklim değişikliğini hafife aldığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Parmelin, "İklim değişikliğinin var olduğunu biliyoruz. Bu sıcak hava dalgası istisnai bir durum. Elbette giderek daha sık yaşanacak olan gelecekteki kuraklıklara da hazırlıklı olmalıyız. (Aşırı sıcaklar ve kuraklık) Süre ve yoğunluk açısından şaşırdım." dedi.

"El Nino hava olayıyla bu tür olaylar daha da sıklaşabilir"

Kuraklık sorununun olduğu bir bölgede yaşadığını belirten Parmelin, 30 yıl önce tarlalarını sulamak amacıyla Cenevre Gölü'nden su çekmek için yatırım yaptıklarını ve federal hükümet desteğinden faydalandıklarını hatırlattı.

Parmelin, bu yıl mevcut kuraklığın neden olduğu şokun daha fazla sulama ve su depolama projesine yol açacağına inandığını vurgulayarak, bu projelerin ilerlemesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bu tarz durumlara uyum sağlamaya çalıştıklarına da değinen Parmelin, "Şu anda bu tür kuraklıkların her 4 veya 5 yılda bir meydana geldiğini görüyoruz. Bu, geçmişe göre çok daha sık oluyor. El Nino hava olayıyla bu tür olaylar daha da sıklaşabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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