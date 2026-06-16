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İsviçre, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için adil ve kalıcı barışa desteğini yineledi

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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna için adil ve kalıcı barışa katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Parmelin, G7 Zirvesi öncesi Zelenskiy ile görüştü.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için adil ve kalıcı barışa giden yola katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Parmelin, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Zelenskiy ile önemli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Parmelin, " İsviçre'nin üst düzey toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledim ve iyi niyet teklifinde bulundum. İsviçre, Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirmek için yapılan tüm diplomatik çabaları destekliyor." ifadelerini kullandı.

Parmelin, ortaklarıyla diyaloğu geliştirmek ve (Rusya ile savaş halinde olan) Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışa giden yola katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

G7 Zirvesi, Cenevre'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde dün başladı, 17 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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