İsviçre'den Gazze'deki Duruma İlişkin Endişe Açıklaması

İsviçre, İsrail'in Gazze kentini işgal için başlattığı kara saldırılarıyla artan tırmanışın insani durumu daha da kötüleştirdiğini bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Gazze kentindeki duruma ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Gazze kentinin merkezindeki (İsrail saldırıları) askeri operasyonların tırmanması, dayanılmaz insani durumu daha da kötüleştiriyor. Gerginlik artışı çözüm değil." ifadeleri kullanıldı.

İsviçre'nin ateşkes, tüm esirlerin serbest bırakılması, engelsiz insani yardım erişimi, uluslararası hukuka saygı ve iki devletli çözüme giden güvenilir bir yol çağrısında bulunduğu da paylaşımda yer aldı.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırıları başlattığını duyurmuştu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.