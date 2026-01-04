Haberler

İsviçre'deki Faciada 18 Yaşında Bir Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Crans-Montana'da yılbaşı kutlamaları esnasında bir barda çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri 18 yaşındaki Türk vatandaşıdır. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(ANKARA) - Yeni yıl kutlamalarının yapıldığı gece saatlerinde İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans- Montana'da bir barda çıkan yangında hayatını kaybeden 40 kişiden birinin 18 yaşındaki Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Yaşamını yitiren kişinin kimlik bilgileri henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Olay, 1 Ocak'ı 2 Ocak'a bağlayan gece, Alpler'de Le Constellation adlı gece kulübünde düzenlenen yılbaşı kutlamaları sırasında meydana geldi. Crans-Montana'daki barda çıkan yangın, çok kısa sürede hızla büyüyerek facia boyutuna ulaştı. İsviçre makamlarının resmi açıklamalarına göre, yangında en az 40 kişi hayatını kaybetti, 119'dan fazla kişi yaralandı. Yaralıların birçoğu, ciddi yanıklarla hastanelerde tedavi altına alındı ve bazıları komşu ülkelere sevk edildi.

Valais Kanton Polisi'nin açıklamasına göre şu ana kadar hayatını kaybeden 24 kişinin kimliği tespit edildi. Bunlar arasında: çok sayıda İsviçre vatandaşı, İtalyan, Fransız, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve bir Türk vatandaşı bulunuyor. Yaşamını yitirenlerin çoğu 14–31 yaş arasında gençlerden oluştuğu kaydedilirken; yetkililer yangının çıkış nedeninin hala araştırıldığını ifade etti.

İsviçre medyasında yer alan haberlerde ise içeride kullanılan şampanya şişelerine takılı maytap ya da parlak mumların tavan akustik köpüğünü ateşleyerek yangını başlatmış olabileceği öne sürüldü. Daha kapsamlı adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İsviçre'de trajedi sonrası ulusal yas ilan edildi ve federal binalarda bayraklar yarıya indirildi. Crans-Montana'da ve İsviçre genelinde hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.

