Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsviçre'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Güncel Haberler

- İsviçre'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi.

- İsviçre'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

MÜNİH - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi.

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar, Sandık Kurulu üyelerinin gözetiminde diplomatik çuvallarda Münih Havaalanı'na getirildi. Oy pusulalarının olduğu çuvallar Ankara'dan gelen Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurulu görevlileri tarafından teslim alınarak uçağa yüklendi. Oy pusulaları, Dışişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen diplomatik kurye ve YSK görevlisi tarafından Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

İsviçre'de kurulan sandıklarda 60 bin 91 oy kullanıldı. 2018 seçimlerine göre oy kullanma oranında artış görüldü. Bu yıl sandığa giden seçmenlerin sayısında yüzde 19.85 artış olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milletvekili Türkiye İsviçre Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title