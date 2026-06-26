İsviçre'de dün, şimdiye kadarki en yüksek ortalama haziran sıcaklıkları kayıtlara geçti

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss), ülkede dün birçok sıcaklık ölçüm noktasında "haziran ayı için en yüksek ortalama sıcaklıklar"ın kayıtlara geçtiğini bildirdi.

MeteoSwiss, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, dün, günlük maksimum sıcaklıkların yanı sıra günlük minimum sıcaklıkların da olağanüstü yüksek olduğu hatırlatılarak, "Bu durum, ölçümlerin başladığından beri günlük ortalama sıcaklıkta tüm zamanların rekorunun kırılmasına neden oldu." denildi.

Bazı bölgelerde günlük ortalama sıcaklığın yaklaşık 30 dereceye yaklaştığı da paylaşımda yer aldı.

MeteoSwiss tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün öğleden sonra en az 4 ölçüm istasyonunda sıcaklıkların 37 derecenin üzerine çıktığı belirtilerek, "Bu, İsviçre'de haziranda kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu." ifadesi kullanıldı.