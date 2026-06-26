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İsviçre'nin Basel kentinde bugün kayıtlara geçen 38,8 derece sıcaklık ile yeni haziran rekoru kırıldı

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İsviçre'nin Basel şehrinde kaydedilen 38,8 derece sıcaklık, haziran ayı için yeni bir günlük rekor olarak tarihe geçti. Meteonews, yarın sıcaklıkların 39-40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

İsviçre'de, bugün Basel'de kayıtlara geçen 38,8 derece sıcaklık ile bu şehirde yeni haziran ayı rekoru kırıldı.

Hava durumu şirketi Meteonews, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Hava sıcaklığının ülkenin birçok yerinde düne göre daha yüksek hissedildiği belirtilen paylaşımda, "Basel'de görülen 38,8 derecelik sıcaklık ile yeni günlük haziran rekoru kırıldı." denildi.

Paylaşımda, burada yarın sıcaklıkların 39 ila 40 derece arasında olmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss), dün Basel'de kayıtlara geçilen sıcaklıkların ilk kez 37 dereceyi aşarak "1947'den bu yana olan haziran ayı rekorunun" kırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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