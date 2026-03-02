İsviçre, Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyuyor

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve ardından gelen misilleme saldırıları nedeniyle Orta Doğu bölgesindeki gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Parmelin, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Geçen ay yaptığı ziyaretler sırasında sıcak karşılandığı Orta Doğu bölgesinde gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirten Parmelin, "Hızla gelişen durumu ve bölgesel istikrarsızlığın daha da artmasını önleme ihtiyacını bu akşam Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile görüştüm." ifadelerini kullandı.

Parmelin, İsviçre'nin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Tüm taraflar sivilleri ve sivil altyapıyı korumalı, gerilimi derhal azaltmalı ve diplomasiye geri dönmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.