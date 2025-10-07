İsveçli siyasetçi ve gazeteci Sumud aktivistlerine yapılan muameleye tepki gösterdi

İskandinav bölgesinin en büyük gazetesi Aftonbladet'in politika baş editörü Anders Lindberg ve İsveç Parlamentosu Sosyal Demokrat Parti milletvekili Jytte Guteland, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesini sert bir dille eleştirerek İsrail'e silah ticaretinin durdurulması çağrısında bulundu.

Lindberg ve Guteland, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filoya yönelik hukuksuz müdahalesi ve özellikle İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e yönelik aşağılayıcı muamele iddialarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Konunun İsveç'te tüm büyük haber kuruluşlarında ana haber olduğunu belirten Lindberg, "Çoğu insan Greta Thunberg'in bu çöl hapishanesinde tutulmasını utanç verici buluyor. İnsanlar onun bir an önce geri dönmesini umuyor." dedi.

Lindberg, hapishane koşullarına ilişkin rahatsız edici şeyler ve kötü muamele iddiaları olduğunu aktararak, "Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum ama bu iddialar İsveç kamuoyunu çok endişelendiriyor. Greta geri döndüğünde ne söyleyeceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

Greta'nın İsrail bayrağını öpmeye zorlandığı, aşağılandığı ve özellikle hedef alındığı iddialarına ilişkin Lindberg, "Greta bir anlamda filodaki en tanınmış kişi. Aynı zamanda dünyaca tanınan kişilerden biri. İsrail medyasına bakarsanız, ona biraz takıntılılar. Ama İsrailli yetkililerin de aynı fikirde olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

"Kamuoyu İsrail'e karşı dönüyor"

Greta'nın filoda olmasının Avrupa ve İsveç'te şimdiden büyük bir etkisi olduğunu vurgulayan Lindberg, "Kamuoyu, İsrail hükümetine ve politikalarına karşı dönüyor. Bunun büyük ölçüde filo ve Greta sayesinde olduğunu düşünüyorum, çünkü o çok tanınmış bir kişi ve pek çok insan ona yakınlık hissediyor." açıklamasını yaptı.

Lindberg, İsveç'te mevcut sağcı hükümetin konuyla ilgili sorumluluk almadığını vurgulayarak, "Greta'ya ne olduğunu yorumlamada net olmadılar. Sadece bölgeye gitmenin kötü bir fikir olduğunu söylediler, hepsi bu. İsveç'teki insanların bunu kabul edilebilir bulacağını sanmıyorum. Bunun siyasi sonuçları olacak." dedi.

Greta'nın eve döndüğünde hikayesinin kendi tarafını anlatacağına ve herkesin onu dinleyeceğine dikkati çeken Lindberg, "İsveç hükümeti de dahil, Batı'daki hükümetler protestolarla ve eleştirilerle karşılaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Komisyonu'nun İsraille ticareti kısıtlamayı tartıştığını hatırlatan Lindberg, "Bunun tartışmaya açılması gerekiyor. Avrupa'da tüm üye ülkelerin bu tedbirleri kabul etmesi gerekiyor." dedi.

Avrupa'da Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararlarına dair net bir görüş olması gerektiğini vurgulayan Lindberg, "İnsanlığa karşı suçlara ve büyük olasılıkla Gazze'de soykırım işlenmesine kayıtsız kalmak mümkün değil. Çoğu uzman bu suçların işlendiği konusunda hemfikir ve büyük olasılıkla mahkeme de aynı görüşe varacak." diye konuştu.

İsrail'e silah ihracatının tartışılması gerektiğini belirten Lindberg, "İsveç de dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkenin İsraille silah ticareti var. Bunun durması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Lindberg, filonun ve Gazze kuşatmasının vurguladığı bir dizi konu olduğunu belirterek, "Gazze'deki insani felaket sona ermeli. Greta ve filodaki diğerlerinin bu meselelere ışık tutmak istediği açık. ve bunu yaptıklarını düşünüyorum. Avrupa'nın bunu dikkate alması gerekiyor." diye konuştu.

Avrupa'daki kamuoyunun Gazze'de yaşanan açlığı ve Sumud aktivistlerinin çabalarını dikkate alacağını ancak Avrupalı liderlerden aynı tepkiyi henüz görmediğini söyleyen Lindberg, "Ama sonunda bunu yapmak zorunda kalacaklar." dedi.

Lindberg, özellikle genç neslin Gazze'de yaşanan kıtlık karşısında Avrupa'daki genel bakış açısını değiştirdiğine işaret ederek "Kıtlığı gördünüz, ateşkes için sayısız girişime ve rehinelerin iadesi girişimlerine rağmen artan çatışmaları gördünüz. Ateşkes olmadı, rehineler iade edilmedi. Gördüğünüz şey kıtlığın devam etmesi." diye konuştu.

"Aktivistlere yapılan muamele kabul edilemez"

İsveçli milletvekili Jytte Guteland, aktivist Greta'nın İsrail bayrağını öpmeye zorlandığı iddiaları hakkında "Ne olduğunu kesin olarak bilmiyorum ama eğer bu yaşandıysa kabul edilemez." dedi.

Guteland, medyadaki haberlere göre aktivistlere kötü muamele edildiğini ve haklarına uygun davranılmadığını belirterek, "Bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

2014-2022 yıllarında Avrupa Parlamentosu üyesi olan Guteland, aktivistlere avukat tutma hakkı verilmemesi, temsil edilme haklarının inkar edilmesi ve yiyecek ile su sağlanmamasına ilişkin raporların "korkunç" olduğunu vurguladı.

Guteland, "İsveçli politikacılar, İsrail'den, bu ihlalleri durdurmasını talep etmeli. Bu aktivistler sadece Gazze'de olup bitenlere dair destek ve bilgi sağlamak için oradaydılar. Bu kabul edilemez." dedi.

Diğer politikacılardan da benzer tepkiler duyduğunu ve sosyal medyada İsveç'ten tepkiler gözlemlendiğini kaydeden Guteland, "Ama hükümetimiz çok sessiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Greta'yı hedef alarak diğerlerini susturmaya çalışıyorlar"

İsrail'in özellikle Greta'yı hedef almasına ilişkin Guteland, "Greta'yı hedef alıyorlar çünkü diğer insanları susturmak istiyorlar. Bu (Binyamin) Netanyahu ve ekibinin bir stratejisi." dedi.

Guteland, bu olayın İsrail'e karşı daha ciddi önlemler alınması konusunda tartışma yaratıp yaratmayacağı sorusuna, "İnsanlar ayrıca gazetecilerin öldürüldüğünü ve Gazze'ye girerek haber yapmanın zorluklarını okuyor. İnsanlar bu aktivistler sayesinde daha fazla bilgi alıyor. Bunun Gazze'de olanları durdurmak için daha fazla destek yaratacağına inanıyorum." diye konuştu

Aktivistlere yapılan muamelenin İsrail hükümetine yönelik algı açısından kesinlikle olumsuz olacağını vurgulayan Guteland, şunları kaydetti:

"İsveç hükümetinin liderlik göstermesi gerekiyor. Aktivistlerin fikirlerini paylaşmasalar bile, vatandaşlarımız tehlikeli durumdaysa onları korumaktan sorumlular. İsveç vatandaşlarını korumakla görevli oldukları için bu durumlarda onlara yardım etmeleri gerekiyor."

Guteland, birçok insanın hükümetin harekete geçmediğini, sessiz kaldığını ve görevini yapmadığını gördüğünü söyleyerek, "Bunun Dışişleri Bakanı'na ve hükümetin geneline yönelik eleştiri yaratacağını düşünüyorum." dedi.