İsveç Yüksek Mahkemesi'nden Paludan'a Nefret Suçundan Para Cezası

İsveç Yüksek Mahkemesi, Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 4 ay hapis cezasını para cezasına çevirdi. Paludan, 2022'de Kur'an-ı Kerim yakarak etnik gruba hakarette bulunmuştu.

Skone Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcı siyasetçi Paludan'ın etnik gruba yönelik nefret suçundan aldığı 4 aylık hapis cezasının para cezasına çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, Paludan'ın hakaret ettiği etnik gruba karşı 2 bin 500 kron (yaklaşık 264 dolar) para cezası ödemesine hükmedildiği belirtildi.

Paludan, İsveç'in Malmö kentinde 2022'de Kur'an-ı Kerim yaktığı esnada Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle nefret suçundan 5 Kasım 2024'te 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paludan, Malmö Bölge Mahkemesinin kararına itiraz ederek davayı bir üst mahkemeye taşımıştı.

Kur'an-ı Kerim yakma olayları

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve Stockholm kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler ile polisler arasında arbede çıkmıştı.

Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmış ve polis, eylem sırasında Paludan'ı korumuştu.

