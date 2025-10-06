İsveç Yüksek Mahkemesi'nden Paludan'a Nefret Suçundan Para Cezası
İsveç Yüksek Mahkemesi, Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 4 ay hapis cezasını para cezasına çevirdi. Paludan, 2022'de Kur'an-ı Kerim yakarak etnik gruba hakarette bulunmuştu.
İsveç'te Yüksek Mahkeme, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle nefret suçundan aldığı 4 ay hapis cezasını para cezasına çevirdi.
Skone Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı sağcı siyasetçi Paludan'ın etnik gruba yönelik nefret suçundan aldığı 4 aylık hapis cezasının para cezasına çevrildiği kaydedildi.
Açıklamada, Paludan'ın hakaret ettiği etnik gruba karşı 2 bin 500 kron (yaklaşık 264 dolar) para cezası ödemesine hükmedildiği belirtildi.
Paludan, İsveç'in Malmö kentinde 2022'de Kur'an-ı Kerim yaktığı esnada Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle nefret suçundan 5 Kasım 2024'te 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Paludan, Malmö Bölge Mahkemesinin kararına itiraz ederek davayı bir üst mahkemeye taşımıştı.
Kur'an-ı Kerim yakma olayları
Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve Stockholm kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler ile polisler arasında arbede çıkmıştı.
Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmış ve polis, eylem sırasında Paludan'ı korumuştu.