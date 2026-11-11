İsveç, yağmalanan 39 Benin bronzunun mülkiyetini Nijerya'ya devretti

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İsveç'in, İngiliz kuvvetlerinin Benin Krallığı'na düzenlediği saldırıda yağmalanan ve "Benin bronzları" olarak bilinen 39 tarihi eserin mülkiyetini Nijerya'ya devrettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, 1897'de İngiliz kuvvetlerinin Benin Krallığı'na düzenlediği saldırıda yağmalanan ve "Benin bronzları" olarak bilinen 39 tarihi eserin mülkiyetinin Nijerya'ya törenle devredildiği belirtildi.

Haberlerde, iade edilen eserlerden 6'sının İsveç'teki müzede 10 yıl süreyle ödünç tutulması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

İsveç Ulusal Dünya Kültürleri Müzeleri Genel Direktörü Britta Soderqvist, Benin eserlerinin tarihinin sömürge dönemi ve bu dönemdeki güç ilişkileriyle yakından bağlantılı olduğunu vurguladı.

Müzelerin koleksiyonlarını yeni bilgiler, değişen etik yaklaşımlar ve ilgili ülkelerle yürütülen diyalog doğrultusunda yeniden değerlendirdiğini aktaran Soderqvist, eserlerin iadesinin uluslararası işbirliği, bilgi paylaşımı ve dünya kültürel mirasının daha kapsayıcı yönetimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Benin Kralı Oba Ewuare II de iade kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, atalarının başlattığı eserleri geri alma çabalarını sürdürdüklerini söyledi.

Nijerya kendisine ait eserlerin iadesini istemişti

"Benin bronzları", 1897'ye kadar Nijerya topraklarında bağımsız bir devlet olan Benin Krallığı'na bu tarihte İngiliz askerleri tarafından düzenlenen saldırıda çalınmıştı.

Benin Krallığı günümüzde bağımsız olmayan bir devlet olarak Nijerya topraklarında varlığını sürdürüyor.

Aralarında insan ve hayvan figürleri, kabartmalar, kraliyet eşyaları ve bir çan bulunan "Benin bronzları"nın büyük bölümü, Hollanda'nın Leiden kentindeki bir müzede sergileniyordu.

Nijerya, 2022 yılında dünya genelindeki müzelerden yüzlerce eserin iadesini resmi olarak talep etmişti. Aynı yıl Londra'daki bir müzeden 72, ABD'nin Rhode Island eyaletindeki bir müzeden ise 31 eser Nijerya'ya iade edilmişti.

Kaynak: AA