Haberler

İsveç, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelesini kınadı. Stenergard, İsrailli aşırılık yanlısı bakanlara yaptırım çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınadığını açıkladı.

Stenergard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumunu kınayarak, yapılanların savunulacak hiçbir tarafının olmadığını aktardı.

İsveç'in, İsrailli aşırılık yanlısı bakanlara yönelik yaptırım uygulanmasına yönelik talebinde haklı olduğunu belirten Stenergard, "Bireyler saygıyla muamele görmeli ve hakları korunmalıdır. Bireylerin güvenliğinin ve haklarına saygı gösterilmesinin önemini İsrailli mevkidaşıma daha en başında iletmiştim." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyulmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi

Komşuda Ergin Ataman depremi
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor!
Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı

Satın alması için kendisine teklif edilen kulübün ismini verdi

Trump: Sert bir şekilde vurabiliriz

Trump yine tehditleri sıraladı: Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa...
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar

Görüntüler 19 Mayıs'tan! Resmi törene getirip halkı selamlattılar