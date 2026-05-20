İsveç, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınadı

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınadığını açıkladı.

Stenergard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tutumunu kınayarak, yapılanların savunulacak hiçbir tarafının olmadığını aktardı.

İsveç'in, İsrailli aşırılık yanlısı bakanlara yönelik yaptırım uygulanmasına yönelik talebinde haklı olduğunu belirten Stenergard, "Bireyler saygıyla muamele görmeli ve hakları korunmalıdır. Bireylerin güvenliğinin ve haklarına saygı gösterilmesinin önemini İsrailli mevkidaşıma daha en başında iletmiştim." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor" dediği duyulmuştu.