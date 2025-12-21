Haberler

Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı

Güncelleme:
Stockholm Camisi'ne yapılan saldırıda, Kur'an-ı Kerim merdiven korkuluğuna zincirlenerek hedef alındı. Olay, artan İslam karşıtı provokasyonların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsveç'te Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi.

Stockholm Camisi yönetiminden yapılan açıklamada, caminin yakınındaki merdivenlerin korkuluklarına, üzerinde 6 kurşun deliği bulunan Kur'an-ı Kerim zincirlendiği belirtildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Caminin Başkanı Mahmud el-Halefi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam karşıtı ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe arttığına işaret ederek, polisin inceleme başlattığını ve olayın Müslüman toplumunda büyük tepkiyle karşılandığını söyledi.

Halefi, saldırıyı kınadıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Camiye çıkan merdivenlerin yanındaki korkuluğa zincirlenmiş bir Kur'an-ı Kerim ve üzerinde 6 adet kurşun deliği vardı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in üzerine Arapça ve İsveççe yazılmış 'Ziyaret için teşekkürler ama artık eve dönme zamanı' ifadeleri yer alıyor. Bu mesajı Müslümanları hedef alan açık bir ırkçı söylem olarak algıladık. Olay, İsveç'te son dönemde artış gösteren İslam karşıtı provokasyonlar ve nefret suçlarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti."

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
