İsveç'te ilk teravih namazı kılındı

İsveç'te ilk teravih namazı kılındı
İsveç genelinde Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını camilerde kılarak dualar etti. Diyanet yetkilileri, ramazan ayının manevi önemine dikkat çekerek, 'Ramazan, Cami ve Hayat' teması üzerinden toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurguladı.

İsveç genelinde Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Ülkede yaşayan Müslümanlar, teravih namazı için camileri doldurdu.

Başkent Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan ayının İslam alemi, çatışmaların yaşandığı bölgeler ve dünyaya esenlik getirmesi için dua etti.

Diyanet Vakfı Stockholm Din Hizmetleri Müşaviri Kerim Birinci, ramazan dolayısıyla camide verdiği vaazda, ramazan ayının manevi kazançların yanı sıra cami ile hayat arasındaki bağı güçlendiren bir huzur iklimi olarak karşılandığını belirterek, "Bu yılın ana teması 'Ramazan, Cami ve Hayat' olarak belirlenmiştir." dedi.

Ramazanın yardımlaşma, zekat, mukabele ve cami kültürüyle toplumun her kesimini kucaklayan bir lütuf ayı olduğu aktaran Birinci, şu ifadeleri kullandı:

"Teravih namazlarıyla, sahurlarıyla, oruçlarıyla, iftarlarıyla, fitre ve zekatları, yardımlaşmaları, yoksulların gözetilmesi, Kur'an ziyafetleri, itikafları, kadir gecesi, arefesi ve bayramıyla tam bir lütuf ve rahmet olan ramazan ayı yaşlısından gencine, kadınından erkeğe, camilere neşe katan çocuklara kadar tam bir huzur iklimidir."

Birinci, vatandaşlardan, tüm mazlumlar için ramazanda dua etmelerini isteyerek, "Bu vesile ile tüm halkımızın ramazan ayını tebrik ediyor, salimen ve bol manevi kazançlarla bayrama ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

