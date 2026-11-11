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İsveç'te Kristersson'a koalisyon görüşmeleri için 17 Kasım'a kadar ek süre verildi

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İsveç Parlamentosu, Başbakan Ulf Kristersson'a koalisyon görüşmeleri için 17 Kasım'a kadar ek süre tanındığını açıkladı. Kristersson'un bugün sonuç bildirmesi gerekirken, yaklaşık 2 aydır hükümet kurulamayan ülkede görüşmelere bir hafta daha devam edebileceği belirtildi.

İsveç'te hükümeti kurmakla görevlendirilen mevcut Başbakan ve Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a görüşmeler için bir hafta ek süre tanındığı bildirildi.

İsveç Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, Parlamento Başkanı Andreas Norlen'in hükümeti kurmakla görevlendirilen Kristersson'a koalisyon görüşmeleri için 17 Kasım'a kadar ek süre tanıdığı ifade edildi.

Kristersson'un normal şartlar altında bugün hükümet kurma görüşmelerine ilişkin bir sonuç bildirmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Kristersson'un bir hafta daha görüşmelere devam edebileceği aktarıldı.

Ulusal medya, İsveç'te siyasi tıkanıklık nedeniyle yaklaşık 2 aydır hükümet kurulamadığını kaydetti.

Daha önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratların liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada da Andersson liderliğindeki azınlık hükümeti güvenoyu alamamıştı.

Norlen, 19 Ekim'de Thand Ringqvist'e hükümeti kurma görevini vermiş, Merkez Parti lideri Thand Ringqvist de yeterli desteği alamadığını açıklamıştı. İsveç Parlamentosunda 3 Kasım'da Thand Ringqvist için yapılan başbakanlık oylaması da reddedilmişti.

Norlen, en son, 3 Kasım'da hükümeti kurma görevini Kristersson'a vermişti.

Kaynak: AA
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