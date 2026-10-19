Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsveç'te hükümeti kurma görevi Merkez Parti lideri Ringqvist'e verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen, 13 Eylül seçiminin ardından hükümeti kurma görevini Merkez Parti lideri Elisabeth Thand Ringqvist'e verdi; süre 26 Ekim'e kadar. Ringqvist parti liderlerini görüşmeye çağırırken, önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlanmıştı.

İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından devam eden süreç kapsamında hükümeti kurma görevini Merkez Parti lideri Elisabeth Thand Ringqvist'e verdiğini açıkladı.

Norlen, başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, yeni tur hükümet kurma görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından hükümet kurma sürecinin devam ettiğini anımsatan Norlen, bu kapsamda Merkez Parti lideri Thand Ringqvist'e hükümeti kurma görevi verdiğini belirtti.

Norlen, Thand Ringqvist'e 26 Ekim'e kadar süre tanındığını söyledi.

Thand Ringqvist de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Norlen tarafından görevlendirilmekten memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Merkez Parti, daha fazla istihdam sağlayan, emisyonları azaltan ve refahı güçlendiren etkili bir hükümet görmek istiyor. Şimdi tüm parti liderlerini görüşmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Daha önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratların liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada da Andersson liderliğindeki azınlık hükümeti güvenoyu alamamıştı.???????

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İlayda’yı 12 kurşunla öldüren sanığın cezası belli oldu

İlayda'yı katleden caniye ceza yağdı! Gün yüzü göremeyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

Şöhretin ömürlük olmadığını gösteren bir hikaye daha!

Yağmacılara tek başına meydan okudu

Yağmacılar yanlış kişiye çattı!
Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor

Bu gece yarısı hesaplar değişecek
200 yıl boyunca bedava cips! Dünyaca ünlü marka şartını açıkladı

Ünlü marka 200 yıl boyunca bedava cips verecek! Tek bir şartı var
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti

Rahibin feci sonu kamerada! Ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı

Sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü not olay oldu
Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor