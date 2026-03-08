Haberler

İsveç'te farklı inanç gruplarının temsilcileri iftarda buluştu

İsveç'te farklı inanç gruplarının temsilcileri iftarda buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Müslüman, Hristiyan ve Budist toplumların temsilcilerinin katılımıyla geleneksel bir iftar programı düzenlendi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi ve farklı inanç gruplarının temsilcileri bu sofrada bir araya gelerek, hoşgörü ve kültürel çeşitliği vurguladılar.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen iftar programında, ülkedeki Müslüman, Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri bir araya geldi.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonunun organize ettiği iftar programına, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Uluslararası Kilise Birliği Diyalog Başkanı Eva Maria Munck, İsveç Budist Topluluğu Başkanı Anna Nacman ile Stockholm'deki farklı inanç gruplarının önde gelen temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Tezel, burada yaptığı konuşmada, böyle bir program düzenledikleri için İsveç İslam Dernekleri Federasyonuna teşekkür etti.

Federasyonun iftarına dördüncü katılışı olduğunu dile getiren Tezel, "İsveç'teki Müslümanların çoğu topluma entegre olmuş durumdadır ve dinlerini özgürce yaşayabilmektedirler. Bu sofrada sadece Müslümanları değil, Hristiyanları ve diğer inanç gruplarını da bir arada görmek, farklı kültürleri deneyimlemek açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Tezel, geçtiğimiz günlerde İsveç Kültür Bakanı Parisa Liljestrand ile katıldığı bir başka iftar programını hatırlatarak, Bakan'ın "Müslümanlar ve Müslüman kültürü bugünkü İsveç'in ayrılmaz bir parçasıdır." şeklindeki sözlerinin altını çizdi. Tezel, bu açıklamaların, toplumda yükselen ön yargılı ve bilgisiz seslere karşı oldukça yerinde ve anlamlı bir yanıt olduğunu belirtti.

İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos da iftar sofrasında farklı kültürden insanlarla olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Tahir Akan da farklı ülkelerden, kültürlerden ve inançlardan gelen dostlarını bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geleneksel olarak her yıl iftar verdiklerini aktaran Akan, ramazanın ilham verici, sevgi dolu bir tefekkür ayı olduğunu anlattı ve iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi

Trump'ı zora sokacak haber! ABD ordusunun zayiatı artıyor
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Savaşın başından bu yana bir ilk! Pezeşkiyan'a sürpriz telefon
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak

Türkiye KKTC'ye F-16'ları konuşlandırıyor! Tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün

İran'dan sadece ABD ve İsrail'i değil tüm dünyayı ilgilendiren tehdit
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi