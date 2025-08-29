İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İsveç'in başkenti Stockholm'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonla kutlandı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonla kutlandı.
Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, eşi Ave Brigader Tezel ile Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın ve eşi Dilay Aydın davetlileri kapıda karşıladı.
Resepsiyona, İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.
Büyükelçi Tezel, misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını İngilizce ve Türkçe okudu.
Davetliler, Büyükelçiliğin yanı sıra rezidansın bahçesinde de ağırlandı.
Türk mutfağına has yiyeceklerin ve içeceklerin misafirlere sunulduğu resepsiyonda, özel olarak pilav üstü kavurma ikram edildi.