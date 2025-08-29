İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonla kutlandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, eşi Ave Brigader Tezel ile Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın ve eşi Dilay Aydın davetlileri kapıda karşıladı.

Resepsiyona, İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Büyükelçi Tezel, misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını İngilizce ve Türkçe okudu.

Davetliler, Büyükelçiliğin yanı sıra rezidansın bahçesinde de ağırlandı.

Türk mutfağına has yiyeceklerin ve içeceklerin misafirlere sunulduğu resepsiyonda, özel olarak pilav üstü kavurma ikram edildi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.