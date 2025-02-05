İsveç Kralı ve Başbakan, Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybedenlerin Anısını Ziyaret Etti

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia ile Başbakan Ulf Kristersson ve eşi Birgitta Ed, Örebro kentinde silahlı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği Risbergska Lisesini ziyeret etti.

Kral Gustaf ve eşi Silvia ile Başbakan Ulf Kristersson ve eşi Birgitta Ed, hayatını kaybedenlerin anısına okulda yas tutulan yere çiçek bıraktı.

Burada konuşan Kral Gustaf, bütün İsveç'in yas tuttuğunu söyledi.

Bunun bir vahşet olduğunu dile getiren Kral Gustaf, "Yaralanan ve sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte ben de acı çekiyorum. Hepimiz dehşete düştük ve şok olduk. Dünyanın birçok yerinde bu vahşet oldu, şimdi de burada oldu. Yetişkinler olarak sorumluluk almalıyız ve yaşananları birbirimize anlatarak destek olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kraliçe Silvia da Kral gibi kendisinin de olaydan dehşete düştüğünü, kurbanların aileleriyle birlikte olduğunu belirtti.

Eski ve sakin İsveç'i yeniden inşa etmeleri gerektiğini kaydeden Kraliçe Silvia, "Güzel İsveç nereye gitti? Gerçekten herkesten, onu yeniden inşa etmeye yardım etmesini istiyorum." dedi.

Başbakan Kristersson da "Bu acıları ve bunun ağırlığını hep birlikte kurbanların yakınlarıyla paylaşmalıyız." diye konuştu.

Silahlı saldırıda 11 kişi öldü

Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne dün yerel saatle 13.30'da düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İsveç polisi, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğunu ve saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını bildirmişti.

Aftonbaldet gazetesinin haberinde, saldırganın 35 yaşında İsveç vatandaşı Rickard Andersson olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddiasına yer verildi.