İsveç'in güneyindeki liman kenti Malmö, tarihi ve doğasıyla dikkat çekiyor
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İsveç'in güneyindeki liman kenti Malmö, nehirleri, tarihi ve doğasıyla turistlerin ilgi odağı haline geldi.
İsveç'in güneyindeki liman kenti Malmö, nehirleri, tarihi ve doğasıyla turistlerin ilgi odağı haline geldi. Malmö, aynı zamanda İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcü futbolcusu Zlatan İbrahimovic'in doğum yeri olarak dikkat çekiyor. İbrahimovic'in yaşadığı mahallede adına yaptırılan futbol sahası ve binalarda fotoğrafları yer alıyor.
Kaynak: AA / Bilal Acar - Güncel